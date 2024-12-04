Невеста футболиста Шахтера разделась для фотосессии

Екатерина, возлюбленная игрока донецкого Шахтера Олега Очеретько, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка показала фотографии с фотосессии.

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Екатерина предстала в откровенном образе: нижнее белье и боксерские перчатки.

В нынешнем сезоне Очеретько выступает в аренде за львовские Карпаты. На его счету 15 матчей, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Напомним, звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе.

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