Увлекательная игра: Свитолина и Шевченко сыграли в падель

Глава УАФ Андрей Шевченко сыграл в падель в Киеве.

Легенда украинского футбола сыграл против дуэта, в котором играла известная украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Спортсмены показали несколько классных розыгрышей.

Ранее Свитолина рассказала, что ей предлагали 500 тысяч долларов в год, чтобы она сменила гражданство.

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