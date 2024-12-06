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Увлекательная игра: Свитолина и Шевченко сыграли в падель

Украинские легенды спорта сразились на корте.
Сегодня, 09:20
Элина Свитолина и Андрей Шевченко / Instagram
Элина Свитолина и Андрей Шевченко / Instagram

Глава УАФ Андрей Шевченко сыграл в падель в Киеве.

Легенда украинского футбола сыграл против дуэта, в котором играла известная украинская теннисистка Элина Свитолина.

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Спортсмены показали несколько классных розыгрышей.

Ранее Свитолина рассказала, что ей предлагали 500 тысяч долларов в год, чтобы она сменила гражданство.

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