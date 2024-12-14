Тренера Черноморца оштрафовали за поведение, эксгравцев сборной - дисквалифицировали

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ провел заседание, на котором среди прочего были вынесены приговоры по делам нарушений в состоявшемся 1 декабря матче 15-го тура чемпионата Украины между Александрией и Черноморцем.

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Во время поединка опытные игроки одесского клуба – Иван Петряк и Богдан Бутко – были изъяты с поля еще в первом тайме из-за своего поведения. Они не соглашались с действиями арбитра и начинали ему грубить. После второго удаления главный тренер команды Александр Бабич вышел на поле и хотел забрать команду в раздевалку, но все же передумал и матч удалось доиграть.

Таким образом, УАФ принял следующие решения, касающиеся участников этих событий:

отстранил Богдана Бутко от участия в соревнованиях на три матча за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча, из которых на один матч условно с испытательным сроком один год;

отстранил Ивана Петряка от участия в соревнованиях на три матча за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча;

обязал Александра Бабича уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за некорректное, неспортивное поведение во время матча;

Напомним, что в том матче, играя долгое время в большинстве, Александрия разгромила Черноморец.

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