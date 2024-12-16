Шовковский анонсировал новые трансферы Динамо

Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно.

Специалист признался, что тренерский штаб имеет нароботки.

Читай также: Футболист Динамо покинул клуб и переехал в США

"Слухи комментировать не буду. Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферные окна.

Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработки есть".

Напомним, авторитетное испанское издание жестко опозорилось, отправив Динамо в столицу страны-террориста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!