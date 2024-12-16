Шовковский анонсировал новые трансферы Динамо
Александр сделал откровенное признание.
Главный тренер Динамо Александр Шовковский высказался о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно.
Специалист признался, что тренерский штаб имеет нароботки.
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"Слухи комментировать не буду. Всегда работаем, чтобы усилить команду в трансферные окна.
Сейчас тоже будем работать. Пока рано говорить о конкретике, но наработки есть".
Напомним, авторитетное испанское издание жестко опозорилось, отправив Динамо в столицу страны-террориста.
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Источник: ФК Динамо Киев