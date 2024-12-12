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Авторитетное испанское издание жестко опозорилось, отправив Динамо в столицу страны-террориста

Перед матчем киевлян с Реал Сосьедадом Marca отметилась дикой некомпетентностью.
Сегодня, 12:58
Динамо сыграет в Испании с Реал Сосьедадом / Getty Images
Динамо сыграет в Испании с Реал Сосьедадом / Getty Images

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо сыграет на выезде против Реал Сосьедада в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы.

А перед матчем местные испанские СМИ оскандалились своей некомпетентностью. Казалось бы, авторитетное издание Marca позволило себе опозориться, не разобравшись, откуда к сан-себастьянскому клубу прибыл соперник на еврокубковый поединок.

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В материале по итогам предматчевой пресс-конференции главного тренера Реал Сосьедада Иманоля Альгуасиля сначала исковеркали давно утвержденное написание названия столицы Украины, выдав "Kiev" вместо "Kyiv".

После же, забыв о том, о чем писалось ранее и даже о Kiev’е, журналисты и вовсе допустили дикую ошибку, указав, что украинское Динамо из столицы страны-террориста - москвы.

Напомним, что матч Лиги Европы Реал Сосьедад - Динамо состоится в испанском Сан-Себастьяне на арене Аноэта. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Реал Сосьедад - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: marca Динамо Киев Реал Сосьедад

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