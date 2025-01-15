Легионер Шахтера вернется в МЛС на постоянной основе

Кевин Келси недавно прибыл из аренды в Цинциннати, а теперь будет продан в другой клуб.

Нападающий Шахтера Кевин Келси после аренды в Цинциннати вернется в МЛС, где продолжит карьеру в другом клубе уже на постоянной основе.

Как сообщает журналист Даниэль Нохра, о переходе 20-летнего венесуэльского форварда договорился Портленд Тимберс.

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По информации источника, сумма транфера составит чуть более 6 миллионов долларов, что станет третьей самой большой покупкой в истории североамериканского клуба.

На игрока также претендовала Парма, но размер предложения итальянского клуба не устроил "горняков".

Напомним, что в начале января Келси вернулся в Шахтер из аренды в Цинциннати, за который выступал с апреля 2024 года. В составе клуба МЛС нападающий принял участие в 29 матчах, забив шесть голов.

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