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Александрия забавно представила своего новичка

"Горожане" подписали Тео Ндика.
Сегодня, 20:46
Тео Ндика / Getty Images
Тео Ндика / Getty Images

Александрия усилила позицию левого защитника.

Как сообщает пресс-служба "горожан", в клуб из одноименного города перебрался француз Тео Ндика. Детали контракта неизвестны.

Ндика представили отсылкой на кино-франшизу Такси, а именно на сцену где главный герой подвозил на Стад де Велодром Джибриля Сиссе.

Ранее Тео выступал за Грассхоперс, забив 1 гол и отдав 1 ассист в 14 матчах этого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия

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