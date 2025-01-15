Александрия забавно представила своего новичка

Александрия усилила позицию левого защитника.

Как сообщает пресс-служба "горожан", в клуб из одноименного города перебрался француз Тео Ндика. Детали контракта неизвестны.

Ндика представили отсылкой на кино-франшизу Такси, а именно на сцену где главный герой подвозил на Стад де Велодром Джибриля Сиссе.

Ранее Тео выступал за Грассхоперс, забив 1 гол и отдав 1 ассист в 14 матчах этого сезона.

Напомним, на ISPORT доступны трансферы всех клубов УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!