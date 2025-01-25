Защитник олимпийской сборной Украины перешел в клуб Первой лиги

Илья Крупский подписал контракт с командой Патрика ван Леувена. В то же время переезд в ряды харьковчан из полтавской Ворсклы отложен, сообщает официальный сайт клуба.

Защитник заключил с Металлистом 1925 соглашение на четыре года. Вторую половину нынешнего сезона он проведет в составе Ворсклы на правах аренды. Переход обошелся претенденту на возвращение в УПЛ ориентировочно в 1 млн евро.

Крупский дебютировал на взрослом уровне еще в сезоне 2020/21. С тех пор провел 53 матча за полтавчан во всех турнирах (1 мяч, 4 ассиста). В составе сборной Украины выступил на Олимпийских играх в прошлом году (3 поединка).

Напомним, ранее Лос-Анджелес нацелился на Смолякова из Полесья.

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