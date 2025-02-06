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Ворскла объявила о подписании игрока сборной Коста-Рики

Фернан Фаеррон будет выступать под третьим номером.
Сегодня, 16:57
Фернан Фаеррон / vorskla.com.ua
Фернан Фаеррон / vorskla.com.ua

Ворскла объявила о подписании контракта с Фернаном Фаерроном.

26-летний защитник сборной Коста-Рики присоединился к полтавскому клубу по арендному соглашению. Также у клуба есть опция выкупа игрока.

Ранее Фаеррон выступал за Эридиано, за который в текущем сезоне провел 28 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом.

Также футболист становился чемпионом Коста-Рики и выигрывал CONCACAF League в составе Алухуленсе.

Отметим, что Фернан Фаеррон - первый костариканец в составе Ворсклы. Защитник будет выступать под ттретьим номером.

Ранее также сообщалось, что Чигринский присоединился к Александрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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