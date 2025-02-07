"Горняки" сохранили тайну относительно того, кто именно присоединился к команде.

Донецкий Шахтер анонсировал подписание легионера

Пресс-служба Шахтера опубликовала видео со своим новичком. Лицо игрока было закрыто эмблемой «горняков», однако по определенным признакам можно понять, что это легионер.

В последние дни донецкий коллектив связывали с двумя игроками, а именно с боливийцем Диего Арройо и бразильцем Кауаном Элиасом.

Напомним, ранее сообщалось, что Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока Шахтера.

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