Экс-игрок Динамо получил тренерскую лицензию
Сергей Рыбалка хочет остаться в футболе надолго.
Экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбалка, похоже, определился с тем, что хочет делать в дальнейшем будущем.
Рыбалка получил тренерскую лицензию УЕФА категории B. Об этом в Facebook сообщил экс-арбитр Александр Шамич, поделившись фото вместе с Сергеем.
Владельцы лицензии B могут тренировать любительские команды, детско-юношеские, а также быть ассистентами в профессиональных взрослых командах.
Помимо Динамо Рыбака поиграл за Сивасспор, Александрию, Слован и Арсенал Харьков.
Напомним, ранее сообщалось, что украинец подписал профессиональный контракт с нидерландским топ-клубом.
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