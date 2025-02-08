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Экс-игрок Динамо получил тренерскую лицензию

Сергей Рыбалка хочет остаться в футболе надолго.
Сегодня, 18:56

Экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбалка, похоже, определился с тем, что хочет делать в дальнейшем будущем.

Рыбалка получил тренерскую лицензию УЕФА категории B. Об этом в Facebook сообщил экс-арбитр Александр Шамич, поделившись фото вместе с Сергеем.

Владельцы лицензии B могут тренировать любительские команды, детско-юношеские, а также быть ассистентами в профессиональных взрослых командах.

Помимо Динамо Рыбака поиграл за Сивасспор, Александрию, Слован и Арсенал Харьков. 

Напомним, ранее сообщалось, что украинец подписал профессиональный контракт с нидерландским топ-клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

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