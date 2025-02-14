Металлист 1925 забрал в Первую лигу лучшего молодого футболиста Албании

Металлист 1925 подписал легионера. В ряды харьковчан перебрался Эрмир Рашица, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний полузащитник переехал в чемпионат Украины из Скендербеу. Аутсайдер албанской Суперлиги получил за него ориентировочно 300 тысяч евро. Балканец будет выступать под 19-м номером.

На взрослом уровне Рашица дебютировал в косовской Трепче 89. В составе Скендербеу он провел 61 матч во всех турнирах (17 мячей, 7 ассистов). В прошлом году левый хавбек был признан лучшим молодым игроком Албании.

К слову, житомирское Полесье продало Смолякова в Лос-Анджелес.

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