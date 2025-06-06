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Норвегия неожиданно разгромила сборную Италии в отборе к ЧМ-2026

Скандинавы разобрались с командой Лучано Спаллетти за тайм.
Вчера, 23:50       Автор: Антон Федорцив
Норвегия – Италия / Getty Images
Норвегия – Италия / Getty Images

Норвежская сборная одолела Италию в 3-м туре отбора на Мундиаль. Подопечные Столе Сольбаккена оформили три безответных мяча еще до перерыва.

Открыл счет на 14-й минуте Серлот, замкнув прострел Нусы. Далее сам нападающий РБ Лейпциг классно прошел Ди Лоренцо и пробил под перекладину. А перед перерывом Холанд реализовал выход один на один с Доннаруммой.

Во втором тайме "Скуадра Адзурра" достойно ответить норвежцам не смогла. Более того, вполне могла пропустить и четвёртый гол. Впрочем, Берг после розыгрыша стандарта попал в крестовину – 3:0 в итоге.

Норвегия закрепилась в лидерах группы I, имея 9 очков после трех матчей. Далее следуют Израиль (6 пунктов/3 поединка), Эстония (3/3), Италия (0/1) и Молдова (0/2). 9 июня норвежцы будут гостить в Эстонии, а Италия примет сборную Молдовы.

Статистика матча Норвегия – Италия квалификации к ЧМ-2026

Норвегия – Италия – 3:0
Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.63 - 0.21
Владение мячом: 38 % - 62 %
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 2
Фолы: 11 - 10

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