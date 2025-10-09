iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский: Год не был в сборной, очень скучал

Игрок поделился радостью после возвращения.
9 октября, 10:37       Автор: Василий Войтюк

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выразил свои мысли о вызове в главную команду страны.

В интервью ВЗБІРНА он рассказал о том, как получил известие о вызове в национальную команду.

"Администраторы позвонили мне и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, я говорил с главным тренером Сергеем Ребровым перед этим. Я год не был в сборной, но время пролетело очень быстро. Очень рад вернуться и надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной. Очень скучал".

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к двум матчам отбора на чемпионат мира 2026 года против Исландии и Азербайджана.

"Что касается физической формы, то я чувствую себя хорошо. Впереди у нас два важных матча. Будем разбираться, готовиться".

Напомним, матч против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. Игра против Азербайджана запланирована на 13 октября в Кракове.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

Статьи по теме

Дженоа без Малиновского выбила из Кубка Италии Эмполи Попова Дженоа без Малиновского выбила из Кубка Италии Эмполи Попова
Малиновский против Комо: статистика украинца Малиновский против Комо: статистика украинца
Дженоа в большинстве спаслась от поражения в матче с Комо Дженоа в большинстве спаслась от поражения в матче с Комо
Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге Гол Малиновского помог Дженоа избежать поражения в спарринге

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK