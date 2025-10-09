Малиновский: Год не был в сборной, очень скучал

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выразил свои мысли о вызове в главную команду страны.

В интервью ВЗБІРНА он рассказал о том, как получил известие о вызове в национальную команду.

"Администраторы позвонили мне и сказали, что вызывают в сборную. Конечно, я говорил с главным тренером Сергеем Ребровым перед этим. Я год не был в сборной, но время пролетело очень быстро. Очень рад вернуться и надеюсь, что смогу принести пользу нашей сборной. Очень скучал".

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к двум матчам отбора на чемпионат мира 2026 года против Исландии и Азербайджана.

"Что касается физической формы, то я чувствую себя хорошо. Впереди у нас два важных матча. Будем разбираться, готовиться".

Напомним, матч против Исландии состоится 10 октября в Рейкьявике. Игра против Азербайджана запланирована на 13 октября в Кракове.

