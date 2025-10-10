iSport.ua
Исландия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва

Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне отборочного матча ЧМ-2026.
Вчера, 10:29       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

В пятницу, 10 октября, сборная Украины в гостевом матче квалификации чемпионата мира-2026 встретится с Исландией.

Поединок будет сыгран в Рейкьявике, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Читай также: Исландия - Украина: УЕФА назначил арбитра на матч ЧМ-2026

Накануне матча главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет пресс-конференцию вместе с одним из игроков украинской национальной команды.

Начало мероприятия - 9 октября в 20:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Исландия - Украина.

