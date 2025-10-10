Исландия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Главный тренер украинской национальной команды пообщается с прессой накануне отборочного матча ЧМ-2026.
В пятницу, 10 октября, сборная Украины в гостевом матче квалификации чемпионата мира-2026 встретится с Исландией.
Поединок будет сыгран в Рейкьявике, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Накануне матча главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров проведет пресс-конференцию вместе с одним из игроков украинской национальной команды.
Начало мероприятия - 9 октября в 20:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
