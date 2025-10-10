iSport.ua
Бывший вратарь Цыткин спрогнозировал счет матча с Исландией

Поделился тактическими советами.
Вчера, 16:52       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины 10 октября встретится со сборной Исландии.

Бывший голкипер Владимир Цыткин поделился своими мыслями по поводу этого матча:

"В противостоянии в Рейкьявике очень многое будет зависеть от того, какую тактику возьмёт на вооружение наш тренер Сергей Ребров. Я внимательно просматривал видеозаписи последних домашних матчей исландцев, которые постоянно играли с тремя нападающими, и склоняюсь к тому, что нам прежде всего нужно позаботиться о надёжности собственных владений. Один из эффективных вариантов — схема 4-5-1.

Думаю, что прессинговать на чужой половине поля не стоит, потому что тогда хозяева смогут использовать опасные забросы за спины защитников. Вот почему лучше всего действовать в низком блоке и рассчитывать на стремительные контратаки. Также желательно нейтрализовать активность исландцев на флангах. На правом фланге полузащиты отдал бы предпочтение Волошину, на левом — Гуцуляку. Важно, что они неплохо действуют и на своей половине поля. В центре — Калюжный или Очеретько, Судаков и Шапаренко. Но это моя версия".

Помимо этого, бывший голкипер предположил счёт матча:

"Главное не проиграть. Мой прогноз — 1:1. Повторяю, ничего страшного, только уже номинально на своём поле в Варшаве нужно будет обязательно побеждать исландцев".

Добавим, что ранее было обнародовано, в какой форме будет выступать сборная Украины.

