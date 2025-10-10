iSport.ua
Матч Исландия — Украина. Известны цвета формы команд

Украина выбрала желтую форму.
Сегодня, 15:06       Автор: Валентина Чорноштан
УАФ / uaf.com.ua
УАФ / uaf.com.ua

УАФ опубликовала, в каком комплекте формы сборная Украины сыграет против сборной Исландии 10 октября.

Украинцы выйдут на поле в желтой форме, а вратарь — в черной. Исландцы сыграют в синей экипировке, а их голкипер — в оранжевой.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что уже известна заявка на игру.

Защитник Александр Зинченко поделился своими ожиданиями от матча сборной Украины против Исландии.

