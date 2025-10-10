Ребров назвал заявку Украины на матч с Исландией

Перед поединком квалификации на чемпионат мира 2026 между Украиной и Исландией, тренерский штаб нашей команды определился с заявкой на поединок.

Всего в распоряжении Сергея Реброва 24 футболиста, поэтому в заявку из 23 игроков не попал только один – им оказался полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, залечивающий повреждение, полученное в клубе.

Заявка сборной Украины на матч против Исландии

Георгий Бущан, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Владимир Бражко, Владислав Ванат, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Артем Довбык, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Виталий Миколенко, Георгий Судаков, Артём Бондаренко, Назар Волошин Владислав Велетень, Иван Калюжный, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык.

Напомним, что матч должен начаться в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка Исландия - Украина будет доступна на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!