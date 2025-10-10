Ребров назвал заявку Украины на матч с Исландией
Вне списка оказался только травмированный Ярмолюк.
Перед поединком квалификации на чемпионат мира 2026 между Украиной и Исландией, тренерский штаб нашей команды определился с заявкой на поединок.
Всего в распоряжении Сергея Реброва 24 футболиста, поэтому в заявку из 23 игроков не попал только один – им оказался полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, залечивающий повреждение, полученное в клубе.
Заявка сборной Украины на матч против Исландии
- Георгий Бущан,
- Ефим Конопля,
- Богдан Михайличенко,
- Александр Сваток,
- Валерий Бондарь,
- Владимир Бражко,
- Владислав Ванат,
- Руслан Малиновский,
- Алексей Гуцуляк,
- Николай Шапаренко,
- Артем Довбык,
- Анатолий Трубин,
- Илья Забарный,
- Александр Назаренко,
- Олег Очеретько,
- Виталий Миколенко,
- Георгий Судаков,
- Артём Бондаренко,
- Назар Волошин
- Владислав Велетень,
- Иван Калюжный,
- Николай Матвиенко,
- Дмитрий Ризнык.
Напомним, что матч должен начаться в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция поединка Исландия - Украина будет доступна на ISPORT.
