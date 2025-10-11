iSport.ua
Судаков пропустит матч против Азербайджана

Хавбек покинул сборы национальной команды.
Вчера, 14:38       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков не сыграет в следующем матче.

Напомним, что полузащитник получил повреждение в матче с Исландией и был вынужден досрочно завершить матч.

Вскоре Судаков объявил, что покидает сборы, а следовательно пропустит следующий матч против сборной Азербайджана.

К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на скорейшее выздоровление. Ребятам желаю победы в следующем матче

Напомним, что сборная Украины встретится с Азербайджаном уже 13 октября.

Ранее также Судаков показал фотографию с последствиями травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

