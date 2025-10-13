iSport.ua
Футбол

Хавбек сборной Польши забил Литве с углового

Поляк идеально выполнил "сухой лист".
Сегодня, 00:53       Автор: Антон Федорцив
Себастьян Шимански / Getty Images
Себастьян Шимански / Getty Images

Полузащитник Себастьян Шимански приложился к победе Польши над сборной Литвы. Именно он открыл счет в противостоянии на 15-й минуте.

"Кадре" помог стандарт. Подавать угловой с правого фланга пошел Шимански. Атакующий хавбек закрутил мяч левой в направлении ворот, а сфера миновала всех и оказалась под дальней штангой.

Видео гола Шимански с 1:51:

После перерыва Шимански записал в свой актив результативную передачу на Роберта Левандовски. Благодаря победе в Каунасе сборная Польши закрепилась на второй строчке в группе G (13 очков). Лидер – Нидерланды (16 пунктов).

Тем временем сборная Фарер обновила серию побед подряд.

