Ренн купил полузащитника Фенербахче за 10,5 млн евро

Договор рассчитан до лета 2030.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Себастьяна Шиманьски / Getty Images
Ренн приобрёл Себастьяна Шиманьски.

Французский клуб заплатил Фенербахче 10,5 миллиона евро за полузащитника. Отмечается, что контракт рассчитан до лета 2030 года.

В текущем сезоне поляк провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Ранее английский клуб cделал предложение по игроку сборной Украины.

