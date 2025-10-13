iSport.ua
Игрок сборной Азербайджана - о матче с Украиной: "Главное – готовы психологически"

Готовы навязать Украине борьбу.
Сегодня, 09:14       Автор: Валентина Чорноштан
Эльвин Джафаргулиев / Getty Images
Эльвин Джафаргулиев / Getty Images

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет против сборной Азербайджана.

Защитник команды соперника Эльвин Джафаргулиев поделился мыслями о предстоящем матче:

"Главное – мы готовы психологически. Знакомы с соперником, у нас хорошая команда. Мы должны сыграть разумно и с верой в себя. У нас есть мотивация.

Мы должны биться, чтобы добиться желаемого результата. В нашей группе очень сильные команды, поэтому одно очко или несколько, набранные в матче, могут повлиять на наше положение в таблице", – цитирует слова защитника Azerisport.

Напомним, что 9 сентября Украина и Азербайджан встречались в Баку — тогда матч завершился со счётом 1:1.

