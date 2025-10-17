Президент УАФ подвел итоги октябрьских матчей сборной Украины

В этом месяце подопечные Сергея Реброва обыграли Исландию со счётом 5:3 и Азербайджан — 2:1, набрав максимум очков в двух встречах.

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил выступления национальной сборной Украины:

"Главная задача сборной — квалифицироваться на чемпионат мира. Наша команда работает на максимуме. Уровень европейского футбола вырос, набирать очки стало значительно сложнее. Тем не менее на октябрьском сборе мы получили максимум возможного результата.

У тренерского штаба есть серьёзные проблемы с выбором игроков из-за травм и повреждений. В нашей отборочной группе есть очевидный лидер — топ-сборная Франции. Набирать с ней очки крайне трудно всем командам. Также есть сборная Исландии, которая за последние годы значительно изменилась.

Это команда, играющая в современный комбинационный футбол. Это наш основной конкурент. Очень важно было добиться положительного результата в выездном матче, где они показали, что являются чрезвычайно сильной и способной командой. Именно в противостоянии с Исландией решится наша позиция в группе", — сказал Шевченко.

Напомним, что сейчас сборная Украины занимает второе место в группе D европейской квалификации чемпионата мира.

