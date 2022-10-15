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Месси боится, что травма помешает ему выступить на его последнем чемпионате мира в Катаре

Его также пугает то, что произошло с его товарищами по сборной Аргентины.
Сегодня, 10:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Лионель Месси совсем недавно вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ после того, как он пропустил последние две игры против Реймса и Бенфики. В обоих случаях парижане не смогли обыграть своего оппонента.

Однако 35-летний аргентинец боится, что его может подвести здоровье и он пропустит чемпионат мира в Катаре, который станет для него последним в карьере.

"Это другой чемпионат мира, поскольку он проводится в другое время, нежели предыдущие. Он так близок, что любая мелочь, которая может случиться с вами, может оставить вас вне турнира", - цитирует Лионеля AS.

"То, что случилось с Пауло (Дибалой), с Анхелем (Ди Марией), на личном уровне уже беспокоит. А когда ты это видишь, становится еще страшнее".

"Мысли об этом во время игры могут быть контрпродуктивными. Лучше всего вести себя нормально, как всегда. Игра — лучший способ быть здоровым. Я надеюсь, что они восстановятся. Я думаю, что у них есть достаточно времени, чтобы восстановиться и быть в порядке".

Напомним, что Пауло Дибала получил мышечную травму во время исполнения пенальти в составе Ромы. По словам главного тренера "джаллоросси" Жозе Моуриньо, аргентинский форвард не вернется до перерыва, который будет после мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ чемпионат мира Лионель Месси Чемпионат мира 2022
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