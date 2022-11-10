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Лидер Челси, игрок Ювентуса и надежда Милана: сборная США огласила состав на чемпионат мира-2022

Американская команда сделает все, чтобы достойно выступить на мундиале.
Сегодня, 09:40
Сборная США / Getty Images
Сборная США / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре.

В преддверии международного турнира сборная США огласила заявку. Всего в список вошло 26 игроков.

Читайте также: представление сборной США перед ЧМ-2022

Вашему вниманию заявка сборной США на чемпионат мира-2022:

  • Вратари: Мэтт Тернер (Арсенал), Итан Хорват (Лутон), Шон Джонсон (Нью-Йорк);
  • Защитники: Кэмерон Картер-Викерс (Селтик), Сержиньо Дест (Милан), Аарон Лонг (Нью-Йорк Ред Буллс), Шак Мур (Нэшвилл), Тим Рим (Фулхэм), Энтони Робинсон (Фулхэм), Джозеф Скалли (Боруссия Менхенгладбах), Уокер Циммерман (Нэшвилл), Деандре Эдлин (Интер Майами);
  • Полузащитники: Бренден Ааронсон (Лидс), Тайлер Адамс (Лидс), Келлин Акоста (Лос-Анджелес), Лука де ла Торре (Сельта), Вестон Маккенни (Ювентус), Юнус Муса (Валенсия), Кристиан Ролдан (Сиэтл);
  • Нападающие: Кристиан Пулишич (Челси), Хесус Ферейра (Даллас), Джордан Моррис (Сиэтл), Джованни Рейна (Боруссия Дортмунд), Джош Сарджент (Норвич), Тимоти Веа (Лилль), Хаджи Райт (Антальяспор).

Отметим, что США сыграет в группе В с Англией, Ираном и Уэльсом.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США

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