Спарринги перед ЧМ-2022: календарь и результаты матчей
Большинство национальных сборных, участвующих на чемпионате мира 2022 года в Катаре, перед мундиалем проводят спарринги, в которых набирают форму и нарабатывают взаимосвязи.
Список товарищеских матчей перед ЧМ-2022:
*участники чемпионата мира выделены курсивом
9 ноября, 19:00 | Камерун – Ямайка 1:1
9 ноября, 19:30 | Катар – Албания 1:0
9 ноября, 22:00 | Мексика – Ирак 4:0
10 ноября, 04:00 | Коста-Рика – Нигерия 2:0
10 ноября, 14:00 | Панама – Саудовская Аравия
10 ноября, 18:00 | Иран - Никарагуа
11 ноября, 13:00 | Южная Корея – Исландия
11 ноября, 17:30 | Бахрейн – Канада
12 ноября, 19:30 | Эквадор – Ирак
16 ноября, 12:00 | Саудовская Аравия – Хорватия
16 ноября, 17:30 | ОАЭ – Аргентина
16 ноября, 19:00 | Оман – Германия
16 ноября, 19:00 | Польша - Чили
16 ноября, 21:30 | Мексика – Швеция
17 ноября, 12:00 | Гана – Швейцария
17 ноября, 15:40 | Япония – Канада
17 ноября, 16:00 | Ирак – Коста-Рика
17 ноября, 18:00 | Иордания – Испания
17 ноября, 18:00 | Марокко – Грузия
17 ноября, 20:45 | Португалия – Нигерия
18 ноября, 15:00 | Камерун – Панама
18 ноября, 17:00 | Бельгия – Египет
18 ноября, 18:00 | Бахрейн – Сербия