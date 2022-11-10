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Старая гвардия как в атаке, так и обороне: Уругвай объявил заявку на ЧМ-2022

Стала известна заявка еще одной команды, которая отправится на мундиаль в Катар.
Сегодня, 17:57
Сборная Уругвая / Getty Images
Сборная Уругвая / Getty Images

Меньше двух недель осталось до старта чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо определился с заявкой своей команды на предстоящий мкндиаль. В окончательный список попало 24 игрока.

Стоит отметить как возрастную компанию старых знакомых в обороне (Годин, Касерес), так и в нападении (Суарес, Кавани).

Заявка сборной Уругвая на ЧМ-2022

Вратари: Фернандо Муслера (Галатасарай), Серхио Рочет (Насьональ), Себастьян Соса (Индепендьенте).

Защитники: Хосе Мария Хименес (Атлетико), Себастьян Коатес (Спортинг), Диего Годин (Велес Сарсфилд), Мартин Касерес (Лос-Анджелес Гэлакси), Рональд Араухо (Барселона), Хосе Луис Родригес (Насьональ), Альфонсо Эспино (Кадис), Матиас Оливера (Наполи), Матиас Винья (Рома).

Полузащитники: Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Федерико Вальверде (Реал), Фелипе Карбальо (Насьональ), Матиас Весино (Лацио), Джорджиан де Арраскаэта (Фламенго), Факундо Пельистри (Манчестер Юнайтед).

Нападающие: Мартин Сатриано (Эмполи/Интер), Факундо Торрес (Орландо), Дарвин Нуньес (Ливерпуль), Луис Суарес (Насьональ), Эдинсон Кавани (Валенсия), Николас Лопес (Тигрес).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными составами сборных на ЧМ-2022.

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