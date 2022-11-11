Рамос не едет на ЧМ-2022, Фати и Асенсио в заявке: Испания назвала состав

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике назвал заявку команды на чемпионат мира, который 20 ноября стартует в Катаре.

Отметим, что в конечный состав не вошли такие игроки как Давид Де Хеа (не было даже в расширенной заявке), Серхио Рамос, Родриго, Тиаго Алькантара, Маркос Алонсо и Микель Ойарсабаль.

Заявка сборной Испании на ЧМ-2022

Вратари: Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райа (Брентфорд)

Защитники: Дани Карвахаль (Реал Мадрид), Сесар Аспиликуэта (Челси), Эрик Гарсия (Барселона), Уго Гильямон (Валенсия), Пау Торрес (Вильярреал), Аймерик Ляпорт (Ман Сити), Жорди Альба (Барселона), Хосе Гайа (Валенсия)

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все – Барселона), Родри (Ман Сити), Карлос Солер (ПСЖ), Маркос Льоренте, Коке (оба – Атлетико Мадрид)

Нападающие: Ферран Торрес, Ансу Фати (оба – Барселона), Нико Уильямс (Атлетик Бильбао), Йереми Пино (Вильярреал), Альваро Мората (Атлетико Мадрид), Марко Асенсио (Реал Мадрид), Пабло Сарабия (ПСЖ), Дани Ольмо (РБ Лейпциг)

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На мундиале команда Энрике стартует 23 ноября матчем против Коста-Рики. Подробнее познакомиться с Фурией Роха можно, прочитав досье сборной Испании на ISPORT.