Талантливая середина поля и проблемная вратарская линия: заявка Нидерландов на ЧМ-2022

Много известных игроков не сумело пробиться в состав сборной, которая вскоре отправится в Катар на мундиаль.

Вслед за массовыми объявлениями составов в четверг, страны-участницы будущего чемпионата мира продолжают публиковать свои заявки и в пятницу.

На очереди один из теневых фаворитов турнира - сборная Нидерландов. Луи ван Гал выбрал 26 игроков, которые поедут в Катар.

Заявка сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Вратари: Джастин Бейло (Фейеноорд), Ремко Пасвер (Аякс), Андрис Нопперт (Херенвен).

Защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Натан Аке (Манчестер Сити), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - Аякс), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - Интер), Маттейс де Лигт (Бавария), Тирелл Маласия (Манчестер Юнайтед), Джереми Фримпонг (Байер).

Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона), Стивен Бергейс, Дэви Классен, Кеннет Тейлор (все - Аякс), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба - Аталанта), Коди Гакпо (Фейеноорд), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Мемфис Депай (Барселона), Стивен Бергвейн (Аякс), Винсент Янссен (Антверпен), Люк де Йонг (ПСВ), Ноа Ланг (Брюгге), Вут Вегхорст (Бернли).

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Стоит отметить, что в окончательную заявку "оранжевых" не попали Брайан Бробби (Аякс), Митчелл Баккер (Байер), Свен Ботман (Ньюкасл), Райан Гравенберх (Бавария), и Донни ван де Бек (Манчесетр Юнайтед).

Напомним, что на ISPORT доступны объявленные заявки всех сборных на ЧМ-2022.