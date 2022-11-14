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"Утром солнце все равно взойдет": Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на ЧМ-2022

Испанский защитник разочарован, что не сможет сыграть за сборную на мундиале.
Сегодня, 13:48
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

В список не вошел защитник ПСЖ Серхио Рамос. Испанский футболист поделился мнением о непопадании в заявку команды.

"Прошлый сезон был тяжелым из-за травм и адаптации к новому клубу и новому городу. Я посвятил себя, свое тело и душу выздоровлению и возвращению к тому, чтобы чувствовать себя так, как всегда, руководствуясь целями и амбициями, которые всегда ставлю перед собой. К счастью, я могу сказать, что в этом сезоне я снова чувствую себя самим собой и снова наслаждаюсь футболом, играя за великий клуб в таком великом городе, как Париж".

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"Сыграть на чемпионате мира - была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома. Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки. 

Это то, что я чувствую, и я хотел поделиться этим со всеми вами. Спасибо вам за поддержку. Впереди еще много задач и целей. Скоро увидимся.  Желаю вам всего наилучшего. Вперед, Испания!", - написал Рамос.

Ранее сообщалось, что Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос сборная Испании

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