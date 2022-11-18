Игрок МЮ отметил вызов на ЧМ-2022 покупкой новенькой Ламборгини

Вингер английского Манчестер Юнайтед Антони приобрел новенькую машину Lamborghini Aventador, чем похвастался в социальных сетях.

Авто стоимостью 337 тысяч фунтов стало подарком самому себе за вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира 2022 года.

Доставили автомобиль к новому владельцу на специальном фургоне.

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ISPORT ранее представлял сборную Бразилии перед чемпионатом мира, который стартует уже 20 ноября. Пидноамериканцы в одной группе сыграют против Швейцарии, Сербии и Камеруна.