Дешам не собирается вызывать другого игрока на замену Бензема

Наставник французской команды не хочет брать других игроков.

Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному форварду Кариму Бензема. Об этом сообщил главный тренер команды Дидье Дешам.

– Карим Бензема будет заменен?

– Нет.

– Почему?

– Потому что я так решил.

– Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых – атакующие футболисты?

– Да, у нас даже 8 игроков атаки, – сказал Дешам в интервью Téléfoot.

Напомним, вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, полученной на тренировке сборной Франции.

На Мундиале действующие обладали трофея сыграют в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее были названы сроки восстановления Бензема после травмы.