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Дешам не собирается вызывать другого игрока на замену Бензема

Наставник французской команды не хочет брать других игроков.
Сегодня, 13:21
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Сборная Франции не вызовет игрока на замену травмированному форварду Кариму Бензема. Об этом сообщил главный тренер команды Дидье Дешам.

– Карим Бензема будет заменен?

– Нет.

– Почему?

– Потому что я так решил.

– Хватит ли команде 25 игроков, 7 из которых – атакующие футболисты?

– Да, у нас даже 8 игроков атаки, – сказал Дешам в интервью Téléfoot.

Напомним, вчера стало известно, что Бензема не выступит на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, полученной на тренировке сборной Франции.

На Мундиале действующие обладали трофея сыграют в группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Ранее были названы сроки восстановления Бензема после травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Дидье Дешам

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