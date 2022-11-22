США - Уэльс 1:1 Видео голов и лучших моментов матча 21.11.2022

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира США встречался с Уэльсом.

Американская команда повела в счете на 36-й минуте благодаря голу Веа.

Валлийцы на протяжение второго тайма пытались уйти от поражения, что удалось им сделать в заключительные минуты. Гарет Бэйл принес Уэльсу ничью, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча США - Уэльс первого тура чемпионата мира:

Сша - Уэльс 1:1

Голы: Веа, 36 - Бэйл (пен), 82

США: Тернер - Дест (Йедлин, 74), Зимерманн, Рим, Робинсон - Адамс, Маккени (Ааронсон, 66), Муса (Акоста, 74) - Веа (Моррис, 88), Сарджент (Райт, 74), Пулишич.

Уэльс: Хэннеси - Дэвис, Родон, Мефам - Уильямс (Джонсон, 79), Рэмзи, Ампаду (Моррелл, 90+5), Робертс - Джеймс (Мур, 46), Бэйл, Уилсон (Томас, 90+3).

Предупреждения: Дест, 11, Маккени, 13, Рим, 51, Акоста 90+11 - Бэйл, 40, Мэфам, 45+2.