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Испания - Коста-Рика 7:0 Видео голов и лучших моментов матча

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 22:22
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании встречалась с Коста-Рикой.

В первой половине встречи испанцы решили все вопросы касаемо победителя. Дани Ольмо, Марко Асенсио и Ферран Торрес стали авторами трех голов.

Во втором тайме номинальные хозяева не остановились на достигнутом. "Красная фурия" забила еще дважды, хотя счет мог быть и в два раза больше. Ферран Торрес оформил дубль, Педри стал самым молодым автором гола в истории своей сборной, Карлос Солер отличился, а Альваро Мората поставил финальную точку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Испания - Коста-Рика первого тура чемпионата мира:

Испания - Коста-Рика 7:0     

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Испания: Унаи Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 64) - Бускетс (Коке, 64), Педри (Солер, 57), Гави - Ольмо, Асенсио (Уильямс, 69), Ферран Торрес (Мората, 57).

Коста-Рика: Навас - Фуллер, Мартинес (Уостон, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) - Борхес (Агилера, 72), Техеда - Кэмпбелл, Контрерас (Самора, 61), Беннетте (Руис, 61).

Предупреждение: Кальво.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании сборная Коста-Рики

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