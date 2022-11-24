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Роналду забил восьмой гол на чемпионатах мира - до рекорда Клозе осталось столько же

Криштиану придется очень сильно постараться, чтобы приблизиться к этому достижению.
Сегодня, 21:04
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира состоялась встреча сборных Португалии и Ганы. Матч завершился напряженной победой команды Фернанду Сантуша со счетом 3:2.

Первый гол поединка был забит Криштиану Роналду - 37-летний нападающий успешно реализовал пенальти.

Для Роналду данный гол стал уже восьмым за все время его выступлений на мундиале. По данному показателю он вновь обошел своего главного оппонента в лице Лионеля Месси, который недавно забил свой седьмой гол.

Абсолютным рекордсменом соревнования остается Мирослав Клозе. На счету бывшего форварда сборной Германии 16 результативных ударов.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

  1. Мирослав Клозе (Германия) - 16 голов;
  2. Роналдо (Бразилия) - 15 голов;
  3. Герд Мюллер (Германия) - 14 голов;
  4. Жюст Фонтен (Франция) - 13 голов;
  5. Пеле (Бразилия) - 12 голов.

Напомним, что гол в ворота Ганы позволил Криштиану Роналду стать единоличным обладателем уникального достижения чемпионатов мира.

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