Роналду забил восьмой гол на чемпионатах мира - до рекорда Клозе осталось столько же
В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира состоялась встреча сборных Португалии и Ганы. Матч завершился напряженной победой команды Фернанду Сантуша со счетом 3:2.
Первый гол поединка был забит Криштиану Роналду - 37-летний нападающий успешно реализовал пенальти.
Для Роналду данный гол стал уже восьмым за все время его выступлений на мундиале. По данному показателю он вновь обошел своего главного оппонента в лице Лионеля Месси, который недавно забил свой седьмой гол.
Абсолютным рекордсменом соревнования остается Мирослав Клозе. На счету бывшего форварда сборной Германии 16 результативных ударов.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:
- Мирослав Клозе (Германия) - 16 голов;
- Роналдо (Бразилия) - 15 голов;
- Герд Мюллер (Германия) - 14 голов;
- Жюст Фонтен (Франция) - 13 голов;
- Пеле (Бразилия) - 12 голов.
Напомним, что гол в ворота Ганы позволил Криштиану Роналду стать единоличным обладателем уникального достижения чемпионатов мира.