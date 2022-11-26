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Бэйл эмоционально отреагировал на поражение Ирану

Футболист разочарован, что команда не смогла набрать важные очки.
Сегодня, 09:32
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Уэльс проиграла национальной команде Ирану (0:2).

Капитан валлийской сборной Гарет Бэйл подвел итоги поражения. По словам футболиста, команда сделает все возможное, чтобы пробиться в плей-офф.

"Мы разбиты, иначе сказать нельзя. Мы сражались до последней секунды, и нам нужно будет сделать это снова".

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"Мы все опустошены, но должны немедленно собраться. Нам точно будет тяжело, но посмотрим", - приводит слова Бэйла ESPN со ссылкой на BBC.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Уэльс - Иран.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл сборная Уэльса

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