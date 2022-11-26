Де Брюйне заявил, что не верит в победу сборной Бельгии на ЧМ-2022

Хавбек Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин де Брюйне не верит, что его национальная команда выиграет чемпионат мира-2022.

"Никаких шансов, мы слишком стары.

Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков.

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К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров", – сказал де Брюйне в интервью The Guardian.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.