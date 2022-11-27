Бельгия - Марокко 0:2: обзор матча и результат игры 27.11.2022

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч второго тура чемпионата мира 2022 года, в котором встретились сборные Бельгии и Марокко. В первом туре бельгийцы с большим трудом обыграли Канаду, в то время как марокканцы выдали откровенно неинтересную игру с Хорватией.

В этот раз все вышло куда более увлекательно и непредсказуемо. Несмотря на общее преимущество во владении, подопечные Роберто Мартинеса позволяли своим оппонентам раз за разом создавать моменты у ворот Тибо Куртуа.

В добавленное время к первому тайму Хаким Зиеш ударом со штрафного поразил ворота бельгийцев, однако сразу несколько марокканских игроков находились в офсайде, мешая Куртуа. Поэтому главный арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот.

Но это был явно не день Куртуа. В середине второго тайма Абдельхамид Сабири совершил подачу со штрафного, расположенного практически возле углового флажка. Мяч полетел в ближний угол, а вратарь мадридского Реала и в этот раз не смог отразить удар. Однако в этот раз все было сделано в рамках правил.

Это был сильный удар по бельгийцам, но это был еще не конец. Уже в компенсированное время Закария Абухлаль получил передачу от партнера на линии вратарской и мощным ударом в касание отправил мяч под перекладину, добив Бельгию.

Команда Роберто Мартинеса снова разчаровала и в этот раз потерпела заслуженное поражение. Марокко в свою очередь становиться лидером группы F с четырьмя очками в активе.

В последнем туре марокканцы встретятся с Канадой, а Бельгия сойдется с Хорватией.

Статистика матча Бельгия - Марокко 2-го тура ЧМ-2022

Бельгия - Марокко 0:2

Голы: Сабири, 73, Абухлаль, 90+2.

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 10 - 14

Атаки: 128 - 88

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Вертонген, Кастань - Менье (Лукаку, 81), Онана (Тилеманс, 60), Витцель, Т. Азар (Троссард, 75) - Де Брюйне, Батшуаи (де Кетеларе, 75), Э. Азар (Мертенс, 60).

Марокко: Мунир - Хакими (Аттиат-Аллаль, 68), Агерд, Се, Мазрауи - Амрабат, Унахи (Эль-Ямик, 78), Амалла (Сабири, 68) - Зиеш, Эн Несири (Хамдалла, 73), Буфаль (Абухлаль, 73).

Предупреждение: Онана.