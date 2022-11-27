Крамарич - о словах тренера Канады: Хорватия показала, кто кого поимел

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич ответил на слова главного тренера сборной Канады Джону Хердману, который пообещал "поиметь хорватов" в очном матче.

"Эти слова мотивировали всю команду. Я хочу за это поблагодарить главного тренера Канады.

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Он мог бы получше подобрать слова. Мог все немного иначе сформулировать.

В итоге Хорватия показала, кто кого поимел", – приводит слова Крамарича сайт ФИФА.

Напомним, Хорватия разгромила Канаду со счетом 4:1, а сам Крамарич отличился дублем в том матче.