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Крамарич - о словах тренера Канады: Хорватия показала, кто кого поимел

Нападающий знатно потроллил соперников.
Вчера, 23:29
Андрей Крамарич / Getty Images
Андрей Крамарич / Getty Images

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич ответил на слова главного тренера сборной Канады Джону Хердману, который пообещал "поиметь хорватов" в очном матче.

"Эти слова мотивировали всю команду. Я хочу за это поблагодарить главного тренера Канады.

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Он мог бы получше подобрать слова. Мог все немного иначе сформулировать.

В итоге Хорватия показала, кто кого поимел", – приводит слова Крамарича сайт ФИФА.

Напомним, Хорватия разгромила Канаду со счетом 4:1, а сам Крамарич отличился дублем в том матче.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии

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