Южная Корея - Гана: смотреть онлайн-трансляцию матча

В понедельник, 28 ноября, продолжится второй тур группового этапа чемпионата мира. Во втором матче соревновательного дня сыграет сборная Южной Кореи и национальная команда Ганы.

В первом туре сборная Южной Кореи не показала свои голевые возможности, однако отлично сыграла в защите в игре с Уругваем - поединок завершился вничью 0:0. Сборная Ганы в игре с Португалией также не смогла показать свои способности в первом тайме, однако вторая половина все перевернула. Команды забили пять голов, а победителем стал коллектив из Европы - 3:2.

Предстоящий поединок сборных Южной Кореи и Ганы отличный шанс оставить конкурента позади в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея - Гана

Трансляция матча ЧМ-2022 между Южной Кореей и Ганой станет доступна в этой новости 28 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Азиатская команда в игре с Уругваем показала лишь часть своих возможностей, однако они точно могут быть довольными ничьей с представителем Южной Америки. Африканская сборная была близка к тому, чтобы избежать поражения, но ей не хватило немного удачи, собранности и хладнокровия.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что сборные Португалии и Уругвая, которые также в этой группе, свой матч проведут сегодня. Начало встречи в 21:00 по Киеву.