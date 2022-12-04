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Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча 04.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всех голов и ярчайших моментов отличного противостояния мундиаля.
Сегодня, 21:20
Франция - Польша / Getty Images
Франция - Польша / Getty Images

В воскресенье, 4 декабря, состоялся очередной матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, в котором сошлись сборные Франции и Польшы. Победу в захватывающем поединке праздновали действующие чемпионы мира (3:1).

Под занавес первого тайма Оливье Жиру вывел французов вперед, заодно обойдя Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории сборной.

Ближе к концу матча Килиан Мбаппе, отдавший ассист на Жиру, оформил дубль. Голом престижа у поляков отличился Роберт Левандовски, со второй попытки реализовавший пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Польша в 1/8 финала ЧМ-2022:

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Франция - Польша 3:1
Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовски, 90+9 (пен.).

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 10 - 8
Атаки: 109 - 96

Франция: Льорис - Кунде (Дисаси, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Эрнандес - Чуамени (Фофана, 66), Рабьо, Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе - Жиру (Тюрам, 76).

Польша: Щесны - Кэш, Глик, Кивьор (Беднарек, 87), Берешински - Крыховьяк (Белик, 71), Камински (Залевски, 71), Зелински, Шимански (Милик, 64), Франковски (Гросицки, 87) - Левандовски.

Предупреждения: Чуамени - Берешински, Кэш.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция польша Чемпионат мира 2022

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Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Франция - Польша 3:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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