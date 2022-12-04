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Франция - Польша 3:1: обзор матча и результат игры 04.12.2022

После достаточно равного первого тайма, французы спокойно разобрались с оппонентом, заслуженно выйдя в четвертьфинал мундиаля.
Сегодня, 19:09
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

В воскресенье, 4 декабря подхватили эстафету плей-офф чемпионата мира 2022 года сборные Франции и Польши.

До старта поединка действующие обладатели кубка считались явными фаворитами данного противостояния - и не зря.

Стоит сразу отметить, что поляки провели эту игру не так ужасно, как это было во встрече с Аргентиной, когда команда Чеслава Михневича вышла играть на ничью. Но общий класс французских игроков все равно дал о себе знать.

Первый тайм команды провели достаточно ровно, у обеих были моменты отметиться: Роберт Левандовски и Оливье Жиру упустили отличные возможности подарить своим командам лидерство.

Но перед самым перерывом форвард Милана своим шансом все-таки воспользовался. Килиан Мбаппе увидел возможность отдать передачу на открывающегося Жиру, чем он и воспользовался, а Оливье в два касания не только переиграл Войцеха Щесны, но и забил исторический гол сборной Франции.

Это был сильный удар по сборной Польши, ведь после перерыва она была совсем не похожа на себя образца первых 45 минут. В этом огромная заслуга французов, которые продолжили атаковать и не давать соперникам шанса вернуться в игру.

Жиру даже мог оформить дубль шикарным ударом через себя, но его гол был отменен, так как немногим ранее Щесны оказался на газоне после столкновения с Рафаэлем Вараном.

За 15 минут до конца встречи Франция все же забила второй гол, сведя к минимуму шансы Польши отыграться. Усман Дембеле отдал передачу на Мбаппе, который оказался совсем один, а игрок ПСЖ мощным ударом под перекладину удвоил преимущество.

А уже в добавленное арбитром время все тот же Мбаппе оформил дубль, доведя счет до разгромного - на этот раз ассист на свой счет записал Маркус Тюрам.

Когда казалось, что все, арбитр назначил пенальти в ворота французов. К мячу подошел Левандовски, который не сумел реализовать 11-метровый. Но судья сказал перебить пенальти и со второй попытки Роберт справился с задачей.

Франция уверенно шагает в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Англия - Сенегал. Польша, к сожалению, прекращает свои выступления на турнире.

Статистика матча Франция - Польша 1/8 финала ЧМ-2022

Франция - Польша 3:1
Голы: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовски, 90+9 (пен.).

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 8 - 2
Фолы: 10 - 8
Атаки: 109 - 96

Франция: Льорис - Кунде (Дисаси, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Эрнандес - Чуамени (Фофана, 66), Рабьо, Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе - Жиру (Тюрам, 76).

Польша: Щесны - Кэш, Глик, Кивьор (Беднарек, 87), Берешински - Крыховьяк (Белик, 71), Камински (Залевски, 71), Зелински, Шимански (Милик, 64), Франковски (Гросицки, 87) - Левандовски.

Предупреждения: Чуамени - Берешински, Кэш.

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