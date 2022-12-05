Англия - самая дисциплинированная сборная ЧМ-2022, Саудовская Аравия - самая "желтая"

Подопечные Гарета Саутгейта все еще не увидели перед собой ни одной желтой карточки.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре уже перешел в стадию матчей на выбывание, где на данный момент побеждают только фавориты.

На групповом этапе было много интересных матчей с неожиданными результатами. Некоторые сборные провели уже четыре поединка на турнире, в их число попала Англия.

Согласно WhoScored, команда Гарета Саутгейта - самая дисциплинированная на турнире. На счету сборной Англии ровно ноль желтых карточей.

Самой предупрежденной сборной стала Саудовская Аравия, заработавшая за три матча сразу 14 "горчичников". Недалеко ушла Сербия (12).

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За весь мундиаль было показано всего две красные карточки: "отметились" Коста-Рика и Камерун.