Неймар: Я проплакал всю ночь из-за травмы, но все обошлось

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о победе над Южной Кореей (4:1) в рамках ЧМ-2022.

"Я был по-настоящему напуган из-за травмы, потому что все шло очень хорошо, у меня был очень хороший сезон. Было крайне неприятно получить такое повреждение. Я потом всю ночь проплакал, моя семья знает об этом. Но все обошлось.

Пришла пора пройти дальше, чем на предыдущих чемпионатах. Мы мечтаем о трофее, но нужно делать шаг за шагом.

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Это был наш четвертый матч, осталось еще три. Мы отлично подготовлены и сосредоточены на титуле", – сказал Неймар в интервью сайту ФИФА.

Напомним, Бразилия сыграет в 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией. Матч состоится 9 декабря.