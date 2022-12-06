Симон: Испания не ожидала вылета от Марокко

Голкипер сборной Испании Унаи Симон высказался о проигрыше Марокко по пенальти на ЧМ-2022 (0:0, 0:3 пен)

"Думаю, что мы 120 минут превосходили соперника, но теперь мои слова значения не имеют, ведь мы не забили.

В серии пенальти соперник был лучше и обеспечил себе место в четвертьфинале.

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Мы все время видим сюрпризы на этом чемпионате. Нам не удалось избежать этой участи, мы не ожидали вылета от Марокко. Но это произошло, и мы едем домой", – сказал Симон на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Унаи Симон отбил всего 1 из 4 ударов игроков сборной Марокко, в то время как его визави Яссин Буну отразил все удары.