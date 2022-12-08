Трент: Определенного способа остановить Месси нет

Англичанин не знает, как именно играть против аргентинца.

Защитник Ливерпуля и сборной Англии Трент Александер-Арнолд поделился мнением о том, как остановить нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Определенного способа нет. Нет какого-то определенного подхода к тому, как играть против такого футболиста, потому что он умеет в футболе все. Думаю, сдержать его – это вопрос удачи.

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Нужно делать все, что в твоих силах, и надеяться, что он не сотворит никакого волшебства", – сказал Трент в интервью TyC Sports.

Напомним, в рамках чемпионата мира-2022 Месси забил 3 гола и отдал 1 ассист в 4 матчах.