iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каземиро: Победа была у нас в руках, но ускользнула

Бразилец огорчен из-за обидного поражения.
Сегодня, 21:24
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

"Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель, мечта, четыре года работы ради этого момента. Трудно подобрать слова. Жизнь продолжается. Нам грустно, мы уверены, что каждый в команде отдал все силы.

Читайте также: Ливакович - лучший вратарь серий послематчевых пенальти в истории чемпионатов мира

Мы расстроены из-за того, как все произошло. Победа была в наших руках, но ускользнула. Сейчас нужно спокойствие, а жизнь должна следовать своим чередом", – сказал Каземиро в интервью TV Globo.

Напомним, бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2. 120 минут встречи завершились вничью 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро сборная Бразилии

Статьи по теме

Силва: Я не подниму этот кубок как игрок, может, выйдет в другой роли Силва: Я не подниму этот кубок как игрок, может, выйдет в другой роли
Нето - Тите: Ты худший тренер в истории Бразилии, идиот Нето - Тите: Ты худший тренер в истории Бразилии, идиот
"Мой цикл завершился": Тите заявил об уходе с поста тренера сборной Бразилии "Мой цикл завершился": Тите заявил об уходе с поста тренера сборной Бразилии
Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202222:53
Модрич поддержал одноклубника после незабитого пенальти
ЧМ-202222:48
Силва: Я не подниму этот кубок как игрок, может, выйдет в другой роли
ЧМ-202222:35
Чемпионат мира-2022: расписание четвертьфиналов и результаты всех матчей
НБА22:27
НБА и профсоюз игроков согласились перенести дедлайн отказа от действующего коллективного соглашения
ЧМ-202222:23
Месси побил сразу два рекорда, отдав голевую Молине
ЧМ-202222:15
Нето - Тите: Ты худший тренер в истории Бразилии, идиот
ЧМ-202222:07
"Мой цикл завершился": Тите заявил об уходе с поста тренера сборной Бразилии
ЧМ-202221:53
Далич: Хорватия выбила главного фаворита ЧМ-2022
НБА21:43
Игрока Голден Стэйт обвиняют в сексуальном насилии
ЧМ-202221:41
The Sun затролил французов перед матчем с Англией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK