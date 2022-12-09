Каземиро: Победа была у нас в руках, но ускользнула

Опорный полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

"Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель, мечта, четыре года работы ради этого момента. Трудно подобрать слова. Жизнь продолжается. Нам грустно, мы уверены, что каждый в команде отдал все силы.

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Мы расстроены из-за того, как все произошло. Победа была в наших руках, но ускользнула. Сейчас нужно спокойствие, а жизнь должна следовать своим чередом", – сказал Каземиро в интервью TV Globo.

Напомним, бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти со счетом 4:2. 120 минут встречи завершились вничью 1:1.