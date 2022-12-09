Ливакович - лучший вратарь серий послематчевых пенальти в истории чемпионатов мира

В рамках четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре состоялся матч между Хорватией и Бразилией.

В основное время команды не определили победителя. В дополнительное время на гол Неймара хорваты ответили голом Бруно Петковича, а в серии послематчевых пенальти бразильцы допустили сразу два промаха, один из которых был вызван Домиником Ливаковичем, который отразил удар Родриго.

Учитывая прошлую серию пенальти в игре с Японией голкипер загребского Динамо отбил уже четыре удара с "точки", что стало новым рекордом турнира, сообщает Opta.

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Ранее ни один вратарь не отбивал такое количество ударов в серии послематчевых пенальти за один мундиаль.