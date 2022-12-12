Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022

Во вторник, 13 декабря, в Катаре стартует полуфинальная стадия чемпионата мира 2022 года. Первого финалиста нынешнего мирового первенства в очном поединке определят Аргентина и Хорватия.

Фаворитом будущего противостояния считается южноамериканская команда, но и европейская сборная уже доказала, что может справляться с подобными оппонентами. Победитель этого матча выйдет в финал турнира, а его соперник определится днем позже в поединке Франция - Марокко. Проигравшие встретятся в матче за третье место.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Хорватия

Трансляция полуфинала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Хорватией будет доступна в этой новости 13 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

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Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2022 после сенсационного стартового поражения от Саудовской Аравии (1:2) сумела реабилитироваться, одержав победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0) и заняв первое место в квартете. В первом раунде плей-офф турнира аргентинцы одержали победу над Австралией (2:1), а в четвертьфинале в ярком противостоянии, завершившемся серией послематчевых пенальти, взяли верх над Нидерландами (2:2, 4:3 пен.).

Сборная Хорватии вышла в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе, где разошлась безголевыми ничьими с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0), а также разгромила Канаду (4:1). В 1/8 финала турнира хорваты в серии пенальти обыграли Японию (1:1, 3:1 пен.), а в четвертьфинале праздновали успех по такой же схеме, но теперь был побежден главный на тот момент фаворит Мундиаля - Бразилия (1:1, 4:2 пен.).