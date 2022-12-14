Амрабат: Мбаппе – один из лучших в мире, но сборная Марокко не боится

Хавбек Фиорентины и сборной Марокко Софьян Амрабат заявил, что готов к матчу с Францией на ЧМ-2022.

"Матч будет тяжелым, у Франции великолепная команда. Она выиграла прошлый чемпионат мира.

Будет сложно, однако мы уже встречались с очень хорошими соперниками. Мы уверены в своих шансах.

К сборной Франции мы относимся с уважением, это будет замечательный полуфинал. Надеемся на хороший результат.

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Мбаппе – прекрасный игрок, но мы его не боимся. Есть у Франции и другие сильные футболисты, но и их мы тоже не боимся. Уважаем – да.

Мбаппе – один из лучших в мире, но мы его не боимся", – заявил Амрабат на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Франция - Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.